Orçada em mais ou menos R$ 6 bilhões, o projeto prevê o Porto Potengi interligado a cadeia produtiva de minérios no Seridó, de calcário, sal e frutas, na região de Mossoró, entre outros seguimentos em todas as regiões do Estado, através de ramais ferroviários, que o senador Jean Paul já aprovou projeto em Brasília neste sentido. O terminal portuário fica próximo do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, da Zona de Processamento e Exportação de Macaíba e também de fácil acesso a BR 304, que está em projeto para ser duplicada por interferência também do Senador Jean Paul. O projeto do Porto Potengi, que o Senador Jean resgatou, estruturou e o colocou em evidência, passou esta semana pela aprovação da Câmara de Natal e aguarda estudo da CNT, que deve sair até o final do ano.

O Porto Potengi, que está sendo proposto pelo Senador Jean Paul Prates (PT), na margem esquerda do Rio Potengi, passou pelo crivo da Câmara de Natal esta semana e, agora, aguarda estudo técnico da Confederação Nacional de Transportes (CNT), que deve ser concluído até o final do ano. Trata-se de um investimento aproximado em R$ 6 bilhões.

Agregado a ZPE de Macaíba, a futura malha ferroviária do Rio Grande do Norte, ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante e a BR 304, o Porto Potengi, segundo Jean Paul Prates, é o portão de desenvolvimento econômico do Estado, que está travado exatamente por falta de uma estrutura de logística eficiente e que não encareça o produto.

A produção e exportação de melão da região de Mossoró está estagnada, sem ter como ser ampliada. Não por falta de interesse dos produtores ou pela falta de mercado exterior. O que falta é estrutura logística para o melão chegar ao mercado consumidor com preço competitivo. É o que afirma o presidente da Cooperativa de Fruticultores da Bacia Potiguar, Canindé Neto, em entrevista exclusiva à jornalista Anna Paula Brito, do MH.





Além do setor da fruticultura, existe também o da extração de minério, na região Seridó; e Calcário e Sal, em toda a Costa Norte do RN. Como sal e o calcário são os principais ingredientes para se produzir barrilha, abre-se aí um enorme nicho de investimento, pois, apesar do gigantesco potencial da costa do RN, toda a barrilha consumida pela indústria nacional vem do exterior, o que torna a produção nacional mais cara.

O Porto Potengi, que o senador do PT articula junto aos órgãos ambientais dos governos Federal e do Estado, quebra estes gargalos logísticos, fortalecendo a cadeia produtiva da fruticultura, do sal, do calcário, além de viabilizar a produção de minério e barrilha.

No projeto, o Porto Potengi aparece como uma ampliação do Porto de Natal, que é gerido pela Companhia das Docas do Rio Grande do Norte (CODERN). O Porto de Natal não tem mais para onde crescer e com a novo complexo portuário à esquerda do Potengi, sobraria mais espaço para o Porto de Natal fortalecer o turismo na região da Grande Natal.

O senador Jean tem percorrido um caminho longo, com entraves enormes e toda natureza em todas as instâncias de governo para resgatar o projeto do Porto Potengi. Após ter o resgatado, estruturado conforme o cenário atual e apresentado aos governos do Estado e Federal, Jean Paul Prates o conduziu para um estudo de viabilidade econômica e ambiental pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). O resultado sai até o final do ano.





O Projeto Porto Potengi foi feito pelo Centro de Estratégia em Recursos Naturais e Energia (CERN), com sede em Natal, e que o Jean Paul Prates, antes de assumir o posto de Senador, ocupava o cargo de diretor presidente. O CERN é o maior centro especializado em pensamento estratégico empresarial da Região Nordeste. Foi a equipe do CERN que produziu o projeto no formato que foi apresentado as instituições de governo.



A dependência da regulamentação da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-8) por parte dos vereadores de Natal foi resolvida esta semana. Deve ser sancionado pelo prefeito de Natal, Alvaro Dias, com artigos prevendo compensações ambientais e a necessidade de realização de audiências públicas nas cidades afetadas nos próximos dias.



O projeto tem o respaldo do atual presidente da Companhia das Docas do Rio Grande do Norte, o Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa. Ele disse que Jean Paul Prates é um visionário e que espera a conclusão do estudo na CNT, apontando com precisão todos os cenários possíveis, até o final de 2022, para dá andamento ao Porto Potengi.

“Após diálogo com a bancada de vereadores, a Prefeitura de Natal e a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, destravamos um projeto que estava, desde 2002, parado na Câmara dos Vereadores. Agora, a área destinada à construção do Porto está em processo de regulamentação”, explica o senador em suas redes sociais.

Há poucos dias, o senador Jean Paul Prates visitou a área ao lado do Brigadeiro Carlos Eduardo Costa, presidente da Companhia das Docas do Rio Grande do Norte (CODERN). Na ocasião, o Brigadeiro declarou que precisava agradecer ao senador Jean Paul Prates por ser um visionário, pois percebeu que o Porto de Natal está confinado, não tem para onde crescer e está propondo, a ampliação para uma área já pelo menos 10 vezes maior.





Jean Paul, que é especialista em mobilidade e desenvolvimento urbano, com mestrado na Universidade da Pensilvânia, escreveu também que “o Porto Potengi vai possibilitar maior desenvolvimento da economia em nosso estado por meio da interligação modal do terminal com o aeroporto, a ZPE de Macaíba e toda a malha ferroviária também prevista no projeto e também irá beneficiar a região metropolitana com uma terceira ponte, um novo parque ecológico e maior proteção dos nossos pescadores e do estuário”, comemora o senador.

Para Prates, o Porto Potengi “significa emprego e renda, agilidade no escoamento de produtos e mais exportações, além da entrada de novos investimentos e a expansão da nossa capacidade de receber cargas, com mais retorno para o estado e a população”, explica o senador, fazendo menção direta aos setores salineiro, de fruticultura, de produção de minérios, de calcário, e também do turismo, que já é uma atividade forte no RN.

Em resumo, o Porto Potengi seria construído ao mesmo tempo que seria revitalizado e ampliada a antiga malha ferroviária do Rio Grande do Norte. Ficaria interligado ao Aeroporto São Gonçalo do Amante e também a BR 304, que está em fase de projeto de duplicação no Governo Federal, por intermédio do Senador Prates. Toda a esta estrutura deve ficar interligada a ZPE de Macaíba, através do qual seria facilitado a questão tributária para os exportadores e importadores. Para o senador Prates, resolvendo a questão logística, os investimentos para desenvolver o Rio Grande do Norte vão aparecer.

Barrilha, o exemplo

O Rio Grande do Norte é um dos detentores do maior potencial de produção de barrilha da América do Sul, talvez do mundo. Isto porque tem sal e calcário em abundância, matéria prima para se fabricar barrilha. Apesar de todo este potencial, o RN nunca produziu uma pá de barrilha, produto utilizado em praticamente todos os seguimentos da indústria mundial. Já se tentou, em Macau, mais o projeto esbarrou exatamente na questão logística, que, desta vez, primeiro seria resolvido como transportá-la, para depois ser produzido a barrilha.

Pavimentando o desenvolvimento do RN

O senador Jean Paul Prates aprovou este ano, no Congresso, o Marco Regulatório das Ferrovias, que facilita a reativação da malha ferroviária nacional, com investimentos privado, dos Estados e Federal. Fundamental para o Rio Grande do Norte.

Jean Paul também é o autor das preposições para viabilizar a duplicação da BR 304, inserindo-a no Plano de Investimento do Governo Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), assim como também é o autor do Marco Regulatório da produção de energia eólica em terra e no mar, com possibilidade de produção de hidrogênio para abastecer o mercado europeu.