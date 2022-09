Jornais mostram como políticas de Bolsonaro armam o crime organizado

Reportagens do Jornal Estadão, da Revista Isto É Dinheiro e neste domingo no Jornal O Globo citando casos comprovados onde CACs, utilizando os decretos de Bolsonaro facilitando a compra de armas e munições, armaram quadrilhas poderosas que atacam carros fotos, bancos e até cidades inteiras. Um dos casos documentado ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte.

O Jornal O Globo, deste domingo, 11, em reportagem assinada pelo jornalista Rafael Soares, mostra casos que CACs (Caçador, Atirador e Colecionador) fornece armas e munições de grosso calibre para quadrilhas atacarem carros fortes, bancos e cidades. Um dos casos relatados na matéria, foi registrado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Os CACs passaram a poder comprar um arsenal de até 60 armas depois de uma série de decretos do presidente Jair Bolsonaro facilitando este comércio. Para o criminoso, um fuzil no mercado clandestino, custava em média R$ 50 mil. Através de um CAC, consegue por R$ 14 mil. Os CACs, nos casos citados na reportagem, teriam sido cooptados pelo crime organizado.

E o número de armas nas mãos dos CAC disparou. Se em 2018 haviam 350 mil nas mãos dos amantes das caçadas e de tiro ao alvo nos stands de tiros, hoje são mais de 1 milhão de armas. Cada um pode comprar 60 armas e investir R$ 180 mil por ano.

O repórter Rafael Soares, na confecção da matéria, conversou com o policial federal Roberto Uchôa, que estuda políticas públicas de controle de armas e faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Ele confirmou que os decretos do presidente Bolsonaro facilitando a compra de armas por CACs, facilitou a compra de armas pelo crime organizado.

O caso em Natal

“Já em Natal, em meio a uma investigação para combater uma quadrilha roubo a bancos e carros-fortes, a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) prendeu em flagrante o atirador Makson Felipe de Menezes Pereira, o “Playboy das Armas”. O CAC foi abordado por policiais em maio de 2021, no momento em que iria vender um fuzil7,62aum dos maiores traficantes de armas do Nordeste, Esterivar Ferreira de Lima, conhecido como Senhor das Armas. A arma estava dentro do carro blindado de Makson e foi apreendida. Segundo a investigação da Deicor, Lima é fornecedor de quadrilhas do “Novo Cangaço”.”

Veja reportagem: “Munição para o crime”, investigações revelam conexões entre CACs e quadrilhas de grandes assaltos

Uol também destacou reportagem do Jornal Estado de São Paulo: Investigações mostram como política de Bolsonaro arma o PCC.

Revista Isto é Dinheiro também destacou o tema: Investigações mostram como PCC usa politica de Bolsonaro para se armar