Adolescente de 17 morre em confronto com a PM nas Malvinas, em Mossoró

Um adolescente de 17 anos morreu após uma troca de tiros com policiais militares do 12º Batalhão, na região das Malvinas, em Mossoró.

O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (12), quando uma guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia sobre dois suspeitos em uma motocicleta roubada, que estariam circulando no bairro, ameaçando a população.

Ao avistarem o adolescente e uma segunda pessoa, os policiais foram em direção aos dois para abordá-los, mas foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve revide e o menor acabou ferido.

Ele foi socorrido na própria viatura para o Hospital Regional Tarcísio Maia e ainda deu entrada com vida na unidade, mas acabou não resistindo.

A mãe do adolescente entrou em desespero ao vê-lo dar entrada, baleado, no hospital. O corpo dele será removido para a sede do Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.

O outro suspeito conseguiu fugir. Com ele os policiais apreenderam uma Bros com queixa de roubo e uma arma de fabricação caseira, com munição deflagradas. Os itens foram levados para a Delegacia de Furtos e Roubos.