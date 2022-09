Petrobras anuncia redução de R$ 0,20 no preço médio kg do gás de cozinha para as distribuidoras. De acordo com o anúncio da estatal, a partir desta terça-feira (13) o preço médio de venda de GLP (gás de cozinha) da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,23/kg para R$ 4,03/kg, equivalente a R$ 52,34 por 13kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg. Lembrando que este é o valor referente a parcela da Petrobras sobre o produto, sob o qual ainda incidem outros impostos.

FOTO: REPRODUÇÃO