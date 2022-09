MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/09/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Allyson, em caravana no Oeste do RN: " Nossa luta vai além dos limites de Mossoró"

Transito é vida: Passeio ciclístico abre programação da Semana Nacional de Trânsito em Mossoró

Prefeitura de Mossoró convoca mais 54 aprovados no Processo Seletivo da Saúde

Estado repassa auxílio financeiro emergencial a municípios atingidos pelas chuvas

Petrobras anuncia redução de R$ 0,20 no preço médio kg do gás de cozinha para as distribuidoras

Adolescente de 17 morre em confronto com a PM nas Malvinas, em Mossoró

Ministério da Cidadania vai revisar o cadastro do Auxílio Brasil

Ministro Edson Fachin vota para manter piso da enfermagem; placar é de 5 a 3 pela suspensão

TRE suspende propaganda de Rogério Marinho com maquetes de obras fictícias

Números de investimentos feitos pelo setor privado foram turbinados pela Petrobras

Rosa assume STF com recado velado a Bolsonaro: 'Que não se cogite descumprir ordem judicial'

