PM registra assassinato em Caraúbas nesta terça (13); vítima foi morta dentro de casa

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no final da Rua 13 de Maio, no bairro Leandro Bezerra. Chegando ao local, os policiais encontraram Cezimar da Silva, de 49 anos, sem vida, dentro da própria casa. Dois homens foram vistos saindo do local e seguindo em direção ao açude da cidade. O Itep de Mossoró e a Polícia Civil já foram acionados para iniciar as investigações.