Senador Jean apresenta projeto do Porto Potengi à Intermarítima

A empresa, um dos maiores operadores logísticos e portuários focado no Norte e Nordeste, que já opera em nosso estado, será uma das que podem ampliar a capacidade de exportação e importação com a construção do Porto Potengi, a ser instalado na margem Norte do rio, em Natal. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do novo projeto será financiado pela CNT e deve ser iniciado nas próximas semanas, num investimento de mais de R$ 2 milhões.

Em reunião conjunta nesta terça-feira (13) com o Sest Senat, instituição ligada à Confederação Nacional dos Transportes, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) apresentou a proposta do novo terminal para os representantes da Intermarítima, maior operadora logística e portuária do Norte/Nordeste.

A empresa, que já opera em nosso estado, será uma das que podem ampliar a capacidade de exportação e importação com a construção do Porto Potengi, a ser instalado na margem Norte do rio, em Natal.

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do novo projeto será financiado pela CNT e deve ser iniciado nas próximas semanas, num investimento de mais de R$ 2 milhões.

Para o presidente do conselho da Intermarítima, Roberto Oliva, a expansão do porto em Natal traz a possibilidade de tornar nossa capital em um dos grandes terminais portuários da região.

“Poucos portos no Brasil possuem um projeto de interligação entre diferentes modais. A grande importância dessa proposta é que ele torna mais viável o escoamento da produção no estado com a ligação por meio do aeroporto, a BR-101 e BR-304 e a capacidade ferroviária”.

O senador Jean Paul Prates, um dos idealizadores do projeto desde 2015, garante que a viabilidade a ser definida pelo EVTEA tem perspectivas positivas.

“Os estudos conceituais feitos em parceria com o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (CERNE) trazem toda a organização do projeto, a ser construído numa área sem utilização social e totalmente degradada pelas antigas salinas e fazendas de camarão”.

Segundo o vice-presidente da CNT e conselheiro do Sest Senat, Eudo Laranjeiras, o interesse da Intermarítima já demonstra a necessidade de expandirmos nosso terminal portuário.

“A CNT prevê que o EVTEA seja concluído em 180 dias, o que nos possibilita avançar com todo o projeto do Porto Potengi, que vai garantir uma revolução econômica ao estado”, afirma.

A reunião também foi um importante momento para estabelecer parcerias entre o Sest Senat e a Intermarítima, que, segundo o diretor da empresa, Ricardo Oliva, será muito positiva.

“O Sistema S é um grande parceiro nosso e saber que a estrutura do Sest Senat do Rio Grande do Norte presta todo o apoio médico com psicologia, fisioterapia, nutrição, além da formação continuada, aos trabalhadores da área, que irá beneficiar nossos colaboradores no estado”, agradeceu o diretor.