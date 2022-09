PM frustra arrastão em casa de família no bairro Santo Antônio, em Mossoró

O caso aconteceu na Rua Francisca Maria de Almeida, por trás do Hotel Garbos, por volta das 18h desta terça-feira (13). Os criminosos teriam trancado a família dentro de um dos cômodos da casa e fizeram um verdadeiro arrastão no local. No entanto, quando estavam deixando a residência com os pertences das vítimas, se depararam com uma guarnição da Polícia Militar, que conseguiu evitar o roubo. Os objetos foram encaminhados para registro na Defur e, em seguida, devolvidos aos proprietários. Apesar das buscas, os criminosos conseguiram fugir pelo matagal.