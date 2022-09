5 dicas da Tour Fácil sobre o que fazer em Gramado com a família

Gramado é sinônimo de romance, férias e muito entretenimento. Conheça as dicas que a Tour Fácil proporcionou para quem está pensando em viajar para Gramado acompanhado de toda a família!

Gramado é sinônimo de romance, férias e muito entretenimento. Conheça as dicas que a Tour Fácil proporcionou para quem está pensando em viajar para Gramado acompanhado de toda a família!

Tenha em mãos os melhores ingressos pela plataforma, e saiba o que aproveitar na sua estadia na região gaúcha.

5 lugares para conhecer em Gramado com a família toda

Viajar nos permite dar um passo para fora da nossa zona de conforto e sair de nossos hábitos rotineiros, para perceber e realizar coisas inusitadas em um ambiente muitas vezes desconhecido. Às vezes, pequenas aventuras são suficientes para embelezar nossa jornada, mas é verdade que certos destinos nos permitem ampliar nosso campo de ação e descobrir novos horizontes.

Esse é o caso de Gramado, que traz uma gama de experiências e ambientes cheios de história para fazer parte da sua. Veja, a seguir, as dicas para transformar a sua viagem!

1. Alemanha Encantada

Com inspiração em contos para crianças, escritos pelos irmãos Grimm, a Alemanha Encantada é um fragmentos da Alemanha na cidade de Gramado. A construção da região foi feita para obter um resgate de toda a cultura dos alemães na Serra Gaúcha.

Dentre os principais pontos atrativos da região, podemos citar a Torre da Princesa, que conta com 20m de altura, recriando o cômodo da princesa Rapunzel.

Ao longo dos fins de semana, existe, ainda, uma personagem em circulação pelo parque, que atrai crianças do país. Em relação aos adultos, o que pode chamar a atenção e agradar bastante é a cervejaria Biergarten, que proporciona cervejas, chopps e refeições típicas da Alemanha.





2. Museu de Cera Dreamland

O Museu de Cera Dreamland consagrou-se o pioneiro da segmentação, em questão, a ter construção na região da América Latina, e atualmente é composta por 18 cenários e mais de 90 estátuas de cera.

Nessa área, você pode encontrar diversos personagens, desde desenhos animados, filmes, até famosos da música e cinema, políticos e atletas.

Trata-se de um dos passeios em Gramado que pode ser realizado junto com todos os membros da família, sem restrições de idade. Torna-se impossível não encontrar diversão e ainda garantir gargalhadas nas situações mais inusitadas para as selfies e fotos!

Os grandes destaques feitos em cera são as celebridades internacionais. Você vai encontrar:

Paul McCartney;

Elvis Presley;

Rainha Elizabeth II;

Angelina Jolie;

Madonna;

Michael Jackson.

Mas há também os famosos do Brasil, como Ayrton Senna, Pelé, Gisele Bündchen e Neymar. Ficou interessado em conhecer o museu de cera? É só obter os ingressos de entrada e preparar a câmera do celular!

3. Mini Mundo

Para continuar o tour com a família em Gramado, o Mini Mundo é um dos passeios que não podem faltar! Trata-se de um parque feito ao ar livre, em que é possível conhecer réplicas de edificações conhecidas pelo mundo, em um tamanho reduzido em 24x do que a versão original. É tudo feito de um jeito impecável, com todos os detalhes, tornando-se uma reprodução fiel do original.





Situado em frente ao hotel Ritta Höppner, a localização foi construída no ano de 1981, sem que se pudesse imaginar que um dia se tornaria quase um ponto turístico na cidade. Contudo, atualmente, o Mini Mundo é um dos ambientes mais visitados de Gramado, e ideal para a família toda.

O Mini Mundo contabiliza mais de 130 edificações, e nessa quantidade, podemos lembrar das seguintes construções:

Igreja de São Francisco (Ouro Preto);



Aeroporto de Bariloche (Argentina);

Museu Paulista (São Paulo);

Usina do Gasômetro (Porto Alegre).

A localização ainda faz reprodução de cenários do mundo, de forma realista, como trânsito, ruas, pedestres e situações temáticas.

4. Lago Joaquina Rita Bier

Com construção há mais de 70 anos e com área de 17 mil metros quadrados, o Lago Joaquina Rita Bier caracteriza- se como um dos cartões postais da cidade, e conta com um enredo muito interessante.

Considerando, ainda, o século XIX, Joaquina Bier fez a compra de grande parte de terras na cidade de Gramado, de modo a transformar-se em 8 colônias.

Anos seguintes, a partir do momento em que o trem chegou em Gramado, a família herdeira de Joaquina começou a fazer o loteamento da área, promovendo a construção de pontos turísticos, hotéis, restaurantes e lojas, que acabaram se tornando essenciais na transformação da cidade que é atualmente.

A partir de uma região cheia de grama, com araucárias em volta, na parte central do lago existe um chafariz lindíssimo, bem como uma ilha pequena em que há a possibilidade de observar a região e ainda acompanhar o pôr do sol. Este lago é cenário de eventos importantíssimos na cidade, como o Natal Luz.

5. Snowland

Nunca viu a neve antes? Em Gramado, você tem a oportunidade de conhecê-la e ainda experienciar situações incríveis com ela. O Snowland é, na verdade, um parque que proporciona essa e demais experiências.

Ainda que já tenha nevado antes na cidade, não é sempre que tem-se a chance de visualizar e sentir a neve de perto - não importa a baixa de temperatura. Por isso, é considerado tal fato que a Snowland entra em cena.

Trata-se do parque pioneiro que traz a neve indoor, tendo construção nas Américas. Ele conta com 16 mil metros quadrados de muito lazer, diversão e entretenimento. Possui, ainda, mais de dez atrações turísticas, lojas, brinquedos e outros.

Em razão do frio, que contabiliza uma temperatura média de -5°C, o Snowland disponibiliza o vestuário apropriado para que os turistas consigam frequentar o parque de forma agradável, lidando com todo o frio.

Aproveite Gramado com toda a sua família!

Ao chegar em Gramado, a dúvida que paira entre os turistas é onde encontrar e adquirir os ingressos para passeios. E a plataforma Tour Fácil torna tudo isso mais simples, descomplicado e acessível, principalmente considerando orçamentos.

Se você quer conhecer Gramado a um preço que cabe no bolso, não deixe de conferir o site e aproveitar os principais eventos disponíveis! Sua estadia pode se tornar inesquecível com todas as risadas e momentos deliciosos presenciados em Gramado!

Feito por: https://rm3digital.com.br/