Idoso é preso no Alto do Rodrigues por suspeita de recepção de cabos de fibra óptica furtados

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com a Secretaria de Tributação (SET/RN), deflagrou, nesta quarta-feira (14), a 8ª fase da Operação “Sucata”, com o objetivo fiscalizar ferros-velhos e empresas de reciclagem, reprimindo a receptação de materiais comercializados nestes estabelecimentos, em especial os fios de cobre, alvos de furtos nos últimos meses no estado.

Ao longo das diligências, foram fiscalizados seis estabelecimentos nas cidades de Natal, Alto do Rodrigues e Pendências. Em Natal, as ações ocorreram nos bairros do Alecrim e de Nossa Senhora da Apresentação.

Durante as inspeções, Wilson Aquino da Silva, 61 anos, foi preso em flagrante, na cidade de Alto de Rodrigues, pelo crime de receptação qualificada.

Com ele, foram apreendidos cerca de duzentos metros de cabo de fibra óptica, pertencente a uma operadora de telefonia móvel. Também foram realizadas notificações e autuações administrativas pelo Fisco Estadual e pelo Corpo de Bombeiros.

Além das instituições públicas mencionadas acima, a operação também contou com a colaboração das empresas de telefonia móvel e Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.