Custo médio da cesta básica essencial individual em Mossoró no mês de agosto foi de R$ 507,56

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint) e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) divulgaram esta semana o resultado da pesquisa sobre o acompanhamento do custo da cesta básica essencial no município de Mossoró/RN, usando essa informação como base para o custo de vida da população local.

“O objetivo principal da pesquisa foi levantar o custo da cesta básica essencial do município de Mossoró e a partir dela a gente poder comparar o custo de vida na cidade”, declarou o Prof. Dr. Thiago Costa Carvalho, um dos coordenadores da pesquisa.

As informações foram coletadas em estabelecimentos comerciais de autosserviço referentes aos produtos definidos no Decreto-lei 339/1938 que compõem a cesta básica essencial.

O Laboratório de Engenharia Econômica (Lecon/Ufersa) adotou a metodologia empregada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) para cálculo dos indicadores de acompanhamento da cesta, salário mínimo e horas trabalhadas necessárias para aquisição.

Os resultados correspondem a dados coletados entre os dias 1º e 15 de agosto de 2022. O custo com a cesta básica essencial Individual em Mossoró no mês de agosto foi em média de R$ 507,56. Os itens avaliados foram carne; leite; feijão; arroz; farinha; tomate; pão; café; banana; açúcar; óleo e margarina.

O valor máximo encontrado foi de R$ 558,18 e o valor mínimo foi de R$ 470,03. Uma diferença entre os dois estabelecimentos de R$ 88,15. Para o cálculo da cesta básica essencial familiar a pesquisa considerou a família composta por dois adultos e duas crianças que, por hipótese, consomem o equivalente a um adulto. Portanto o valor médio foi de R$ 1.522,67.

Titular da Sedint, Franklin Filgueira considera que o resultado foi benéfico para Mossoró. “Os resultados foram benéficos, essa primeira divulgação que estamos fazendo diz respeito a definição do valor da cesta básica essencial em Mossoró. A pesquisa se mostrou competitiva em três capitais próximas a nós e com cidades do porte de Mossoró em todo o Nordeste. Entendemos que o objetivo inicial, que é de montar a base de comparação, foi alcançado com sucesso”, concluiu.