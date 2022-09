Educação no trânsito salva vidas, diz Jadson sobre o trabalho do agentes

“A educação de trânsito, a mobilidade urbana, em qualquer cidade que busque se desenvolver, crescer, deve ser tratado com prioridade. Nós entendemos a importância da categoria, até porque salva vidas, quando a gente tem um trânsito organizado, uma educação de trânsito funcionado, impacta até em questões econômicas, quando melhora a mobilidade nas áreas de determinadas cidades”, explica o candidato a deputado estadual Jadson Rolin, após reunião com a categoria nesta quarta-feira, 14

Os agentes de trânsito de Mossoró conseguiram o compromisso do candidato a deputado Estadual Jadson Rolin para apresentar proposituras na Assembléia Legislativa, se eleito for, no sentido de valorizar a categoria, não só em Mossoró, mas em todo o Rio Grande do Norte.

Jadson Rolin, em contato com o MOSSORÓ HOJE, confirmou a informação, dizendo que o trabalho realizado pelos agentes de trânsito é extremamente importante, chegando a afetar até a questão econômica, quando não executado corretamente nos centros urbanos.

Ainda segundo Jadson Rolin, que é candidato a deputado estadual pelo Solidariedade com apoio do prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, são os agentes que organizam o trânsito, realizando campanhas educativas e evitam que acidentes aconteçam.

“A educação de trânsito, a mobilidade urbana, em qualquer cidade que busque se desenvolver, crescer, deve ser tratado com prioridade. Nós entendemos a importância da categoria, até porque salva vidas, quando a gente tem um trânsito organizado, uma educação de trânsito funcionado, impacta até em questões econômicas, quando melhora a mobilidade nas áreas de determinadas cidades”, explica o candidato.

“Então, nos comprometemos de ser um porta voz da categoria tão importante, não só a de Mossoró, mas de todas as cidades do Rio Grande do Norte que já municipalizaram o trânsito”, diz Jadson Rolin, que nesta quinta e sexta cumpre agenda em Natal.

Disse que vai participar de reuniões e pedir votos ao lado de Júlio Protásio e Natália. Em Mossoró, nesta quarta-feira Jadson teve reuniões com os líderes evangélicos, pediu votos no Redenção e também teve movimentação política na ilha ao lado do prefeito Allyson.