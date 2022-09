Premiado espetáculo "A Mulher Monstro" retorna neste sábado a Mossoró

Mossoró vai receber nesse sábado, dia 17 de setembro, às 21h, a premiada peça A Mulher Monstro, do também premiado ator potiguar José Neto Barbosa. A apresentação, que faz parte de uma turnê da S.E.M. Cia. de Teatro pelo Brasil, acontecerá ao ar livre, na Praça Cícero Dias, localizada na frente do Teatro Dix-Huit Rosado.

A turnê da peça teatral começou em agosto e passou pelas cidades de Campina Grande/PB, Natal/RN, Fortaleza/CE e Guaramiranga/CE, com sucesso de público e crítica por onde passa. O monólogo, após passagem por Mossoró, seguirá agenda no Piauí, Distrito Federal e Pernambuco. O desembarque na Capital do Oeste se dá pela programação do 14º Encontro Internacional de Artes Cênicas do RN, que desenvolve, desde o último dia 14, uma série de apresentações de dança, teatro e debates pela cidade.

''Nossa última apresentação em Mossoró já faz um tempo, foi também ao ar livre e nos surpreendeu ter que fechar a rua de tanta gente assistindo. Nós amamos a cidade e vamos fazer teatro democrático, pro povo, na rua, do jeito que Mossoró gosta. E nesse período de política que estamos vivendo, se faz ainda mais necessário abordarmos essas monstruosidades que o espetáculo tem como tema, que também são falas e violências presentes no discurso de vários desses candidatos'', enfatiza o ator José Neto.

Já premiado como melhor monólogo nacional, visto por mais de 19 mil pessoas, A Mulher Monstro é baseado em declarações lamentáveis, polêmicas e verídicas. Prosseguindo da linguagem Drag Queen, José Neto Barbosa trata a atualidade brasileira expondo a figura de uma burguesa cis, falsa religiosa, perseguida pela própria visão intolerante da sociedade. Provocando gatilhos emocionais na plateia, presa numa jaula, há a transformação de um verdadeiro monstro.





Serviço:

O que: A Mulher Monstro - Turnê Nordeste em Mossoró - Programação do 14º Encontro Internacional de Artes Cênicas do RN

Data/hora: 17 de setembro, 21h

Local: Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-Huit Rosado

Gratuito