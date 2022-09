"Não podemos deixar de lado a luta pelas pessoas com deficiência”, diz Tony Fernandes

A inclusão é uma das principais lutas do vereador de Mossoró e candidato a deputado estadual Tony Fernandes.

Além de inserir a interpretação em LIBRAS em todo material audiovisual de campanha, produziu de forma pioneira no estado o santinho em Braille, levando sua mensagem aos deficientes visuais de todo o Rio Grande do Norte.

Segundo dados do último Censo do IBGE, mais de 800 mil potiguares têm alguma deficiência, o equivalente a 27,8% da população do estado.

"Não podemos deixar de lado a luta pelas pessoas com deficiência, que são tratadas como minoria, mas representam uma grande parcela da sociedade. Todas merecem a nossa voz, a nossa atenção, e não é de hoje que nos preocupamos com essa causa. O santinho em Braille só atesta ainda mais nosso compromisso com as pessoas com deficiência", disse o candidato.

Como vereador de Mossoró, Tony Fernandes já destinou mais de R$120 mil em emendas para as instituições de apoio às pessoas com deficiência, além de ser autor de leis e projetos importantes, que beneficiam diretamente as pessoas com deficiência, como a lei que proíbe a soltura de fogos ruidosos em Mossoró (Lei Nº 3.942/22); a que estabeleceu a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência (Lei Nº3.889/21) e a que reconheceu a Associação de Surdos de Mossoró e Região como de utilidade pública.