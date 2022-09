Posto em liberdade, Lagartixa convoca motociata de Natal a Ceará Mirim

A Justiça determinou nesta quinta-feira (15), que fosse colocado em liberdade o PM reformado Wendel Fagner, o Lagartixa, denunciado pelo Ministério Público do RN (MPRN) está semana por triplo homicídio e também por três tentativas de homicídio, crimes estes ocorridos em abril deste ano na zona norte de Natal. Ele havia sido preso há poucos dias preventivamente.

Veja

MPRN denuncia candidato a deputado estadual por 3 homicídios e 3 tentativas

Na decisão, o juiz José Armando Dias indeferiu o pedido do MP para fazer da prisão temporária uma prisão preventiva. "Indefiro, pois, o pedido de prisão preventiva manejado pelo MP em desfavor dos acusados e, estando já encerrada a investigação policial, hei por bem revogar a ordem de prisão temporária anteriormente expedida em desfavor dos entes indiciados Wendel Fagner Cortez de Almeida, Francisco Rogério da Cruz (sargento do PM da ativa) e João Maria de Costa Peixoto", disse o juiz.



Lagartixa, que é candidato a deputado estadual teve seu registro assegurado pelo TRE, também já passou um tempo preso (2013 a 2015) por envolvimento direto num grupo de extermínio acusado de executar , segundo a PF, pelo menos 26 pessoas na região da Grande Natal.

Veja

Dois policiais são presos em Natal suspeitos de envolvimento em triplo homicídio



O candidato Largatixa, pelo partido do presidente Bolsonaro, o PL, já saiu da cadeia agendando uma motociata de campanha às 14 horas no “ninho da Lagartixa” , na Zona Norte de Natal, de onde projeta seguir até Ceará Mirim/RN.



O PM reformado Wendel Lagartixa espera ser o mais votado do PL no Rio Grande do Norte, tomando à frente, inclusive, do já deputado Coronel Azevedo candidato à reeleição pelo mesmo partido.