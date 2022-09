TSE libera uso de recursos públicos de campanha para o candidato Dr. Anax Vale

A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski e representa a primeira vitória de Dr. Anax Vale na Justiça Eleitoral. Ex-vereador e ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado, médico atuante, Dr. Anax Vale está confiante que vai conseguir, com a documentação que apresentou a Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, questionado pelo MPE.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou o uso de recursos públicos de campanha para o candidato a deputado estadual Dr. Anax Vale, do União Brasil, que teve sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral.



A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski e representa a primeira vitória de Dr. Anax Vale na Justiça Eleitoral. Ex-vereador e ex-prefeito de Governador Dix Sept Rosado, médico atuante, Dr. Anax Vale está confiante que vai conseguir, com a documentação que apresentou a Justiça Eleitoral, o registro de candidatura, questionado pelo MPE.

Em decisão desta sexta-feira (16), Lewandowski liberou o uso de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por Dr. Anax Vale, que conta com o apoio da ex-prefeito de Mossoró, Rosalba Ciarlini.

"Recebemos a decisão com alegria e com a certeza de que ao final comprovaremos a nossa total condição de elegibilidade, concluindo com a nossa eleição para a Assembleia Legislativa, conforme apontam as pesquisas e as atividades de rua de campanha", declarou Dr. Anax Vale.