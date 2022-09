Empresário defende o nome de Lawrence por empregos para o Alto Oeste do RN

Odair Amorim, apesar de ter o mesmo sobrenome de Lawrence, do Solidariedade, não tem grau de parentesco. São amigos. Ele gera muitos empregos, através do projeto Pro-sertão, mas disse que a região é muita carente de desenvolvimento, sendo necessário os jovens irem embora para estudar e trabalhar. Ele gostou das propostas de Lawrence, que pensa num desenvolvimento explorando o potencial de cada região.

O empreendedor Odair Amorim, que têm fábricas têxteis ligadas ao projeto Pró-Sertão no município de Antônio Martins, no Oeste do Rio, fez caminhada na feira livre da cidade ao lado do candidato a deputado Federal Lawrence Amorim, do Solidariedade, que neste final de semana está na Grande Natal visitando outros apoios políticos em prol de sua preposição de chegar a Câmara dos Deputados.

Apesar de ter o mesmo sobrenome do candidato, Odair Amorim não é da mesma família. É amigo, porque Lawrence, mais jovem, foi prefeito por dois mandatos na vizinha cidade de Almino Afonso, tendo feito uma ótima gestão. Conhece bem as necessidades da região. Este fator, segundo Odair, é fundamental para ver a região com outros olhos. Os olhos de quem conhece e sabe as necessidades do povo.

“Ao conhecer Lawrence tive a certeza de que os projetos que ele tem para a nossa região são os mesmos que tenho, que é trazer desenvolvimento e oportunidades de trabalho para as pessoas que mais precisam”, afirmou.





O empresário Odair Amorim, que gera vários empregos diretos em sua cidade, usou as redes sociais para externar a certeza de que sua cidade e toda Região Oeste do Estado terá Lawrence como um grande parceiro na geração de mais empregos, caso ele seja eleito.



“O grande gargalo para o desenvolvimento da nossa região é o desemprego, o povo sofre por falta de empregos e muitas vezes sai para outras regiões e cidades na busca de oportunidades, isso precisa mudar”, conclui.



O candidato a Deputado Federal Lawrence tem visitado diversos segmentos que geram empregos na região, e incluiu em suas propostas de mandato que vai trabalhar pelo crescimento de pólos têxteis no interior bem como pelos parques eólicos e solares.

Na Grande Natal





Em Macaíba, Lawrence vem ocupando novos espaços. Além do vereador Antônio França, liderança de grande relevância no município e que acumula cinco mandatos, outro nome que veio agregar à sua campanha é a da ex-prefeita Marília Dias, que já entrou forte em busca de votos para o candidato do prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró.

"Isso mostra o quanto o nosso projeto é aceito em todas as partes do RN. Porque não buscamos ser deputado de uma única família, mas de todas as famílias do nosso Estado", disse Lawrence Amorim.

Marília Dias é mossoroense, mas reside há muitos anos em Macaíba, onde atua na área da Saúde. Chegou a ser prefeita de 2009 a 2012 e se tornou uma importante liderança política no município. "Ficamos felizes e honrados com este apoio que só vem a fortalecer o nosso projeto", ressaltou Lawrence.