Agricultor natural de Cerro Corá é morto com um tiro nas costas em Baraúna-RN

O agricultor Antônio Januário de Sousa, natural de Cerro Corá, foi assassinado com um tiro nas costas em sua casa no assentamento Vila Nova, no município de Baraúna-RN, na noite deste sábado, dia 16. Familiares e amigos evitaram conversar com a polícia no local sobre o ocorrido.

A Polícia Militar de Baraúna, quando chegou ao local, já o encontrou sem vida. A Polícia Civil e a uma equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia foram acionados ao local, para iniciar as investigações e fazer a remoção do corpo para exames mais apurados na sede do ITEP.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Baraúnas, com o suporte dos primeiros levantamentos feitos pela Polícia Militar, Civil e laudos periciais do ITEP. A vítima tinha 57 anos, morava na região de Baraúna há vários anos e não tinha inimigos, pelo menos foi o que conseguiu apurar neste primeiro momento da ocorrência.