Confira movimentação dos candidatos ao governo no RN neste final de semana

A governadora Fátima Bezerra fez carreata em Natal e amanhã vai está na região Central, pedindo votos para se reeleger. O candidato Fábio Dantas também fez carreata na capital e foi para região de Santa Cruz/Serra Caiada. Já o candidato Styvenson Valentim fez posts nas redes sociais repercutindo o debate realizado sábado, 17, pela OAB/Rádio Rural, em Natal. A candidata Clorisa Linhares visitou eleitores na cidade de Felipe Guerra. Não tivemos acesso a agenda do candidato do PSOL.

A governadora Fátima Bezerra (PT) candidata à reeleição ao Governo do Rio Grande do Norte, realizou uma grande carreata em Natal neste domingo (18), reunindo apoiadores e candidatos da coligação “O Melhor Vai Começar”.

“No interior, ou na capital é lindo ver esse apoio do povo nas ruas. Do sertão ao litoral, o Rio Grande do Norte tem nos abraçado e nos dado força para seguir adiante. Falta pouco para confirmamos, se Deus quiser, Lula na presidência e a renovação do nosso mandato. O melhor vai começar”, declarou Fátima Bezerra.

Fátima Bezerra já fez carreata pelo Seridó, Alto Oeste e Mato Grande. Em Natal, neste final de semana a concentração da carreata aconteceu no Ponto Sete, em Ponta Negra. A atividade percorreu vários bairros da capital potiguar e foi encerrada no bairro das Quintas, na Zona Oeste.

A carreata passou por Capim Macio, Neópolis, Pitimbu, Planalto, Felipe Camarão, Cidade Nova, Cidade da Esperança e Bom Pastor.

Nas ruas, além de quem estava nos carros que acompanharam a caravana, apoiadores se juntaram nas ruas e calçadas para demonstrar apoio à governadora. “É esse apoio que nos fortalece. Sentir esse carinho que vem do povo só nos estimula a trabalhar ainda mais pelo nosso estado”, disse Fátima.

A caravana “O Melhor Vai Começar” continua nesta segunda-feira (19). Desta vez, a governadora Fátima Bezerra visitará a região Central, passando pelas cidades de Santa Maria, Riachuelo, Caiçara do Rio do Vento, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, Angicos e Lajes.





Os outros candidatos

Styvenson

O candidato Styvenson Valentin (Podemos) divulgou vídeos em suas redes sociais, repercutindo suas falas no debate da OAB/Rádio Rural, ocorrido neste sábado, 18, em Natal. Também denunciou, em suas redes sociais, os gastos da governadora Fátima Bezerra nas caravanas que estão realizando no interior do Rio Grande do Norte, pedindo votos. O candidato informou que não vai gastar dinheiro fazendo campanha e o eleitor precisa se conscientizar para buscar as informações e projetos do candidato. No caso dele, disse que quem quiser conhecer melhor seus projetos e intenções para o Rio Grande do Norte, é só visitar seu site de campanha e conferir.

Fábio Dantas

O candidato Fábio Danas (Solidariedade) foi a Serra Caiada, onde foi recebido pelo prefeito Joaozinho com carreata pelas ruas da cidade. Ele também esteve em carreata pela Zona Norte de Natal, agora com a propaganda já atrelada ao presidente Bolsonaro e ao lado de Rogério Marinho. Também esteve em Caiçara do Norte e outras cidades da região. Usou as redes sociais para denunciar que o Rio Grande do Norte tem a pior educação do Brasil. Em Santa Cruz, adesivou carros e fez carreata pelas ruas da cidade. Ele também fez posts nas redes sociais questionado porque a Governadora Fátima Bezerra não compareceu ao debate de sábado, em Natal.

Clorisa Linhares

A candidata Clorisa Linhares (PMB) informou que fez caminhada em Felipe Guerra, neste domingo, 18, ocasião que conversou com amigos e visitou eleitores no Centro da cidade. Ela vota e defende as políticas públicas de Bolsonaro. Ela também fez posts nas redes sociais repercutindo suas respostas e colocações que fez no debate realizado em Natal pela OAB/Rádio Rural.