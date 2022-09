PRF apreende cerca de uma tonelada de cocaína na BR 101, em São José do Mipibu

Os policiais calculam terem apreendido cerca de 1 tonelada de cocaína, avaliado em mais ou menos R$120 milhões de reais, no início da manhã desta segunda-feira, 19, na BR 101, altura de São José do Mipibu-RN. A droga estava vindo de Mato Grosso do Sul e deveria ser entregue em Natal, provavelmente para ser embarcada para a Europa. A PRF vai conceder entrevista Coletiva na manhã desta segunda-feira, 19, para detalhar a apreensão.

Ainda conforme a assessoria da PRF, a droga, que está avaliada em R$ 180 milhões, será levada de São José do Mipibu para a Superintendência da PF, onde será pesada.

O motorista do caminhão foi preso e está sendo conduzido para a Polícia Federal, em Natal.

