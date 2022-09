Preso de justiça morre em acidente após roubar uma moto e ser perseguido pela PM, em Mossoró

O caso aconteceu por volta das 22h30, na Av. João da Escóssia. O homem, identificado como Jeferson do Nascimento, natural de Juazeiro do Norte, havia tomado de assalto uma motocicleta, nas proximidades do Hospital Tarcísio Maia, momento antes do acidente, juntamente com outra pessoa. As vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram o sentido em que os suspeitos haviam fugido. Jefferson foi localizado e perseguido na motocicleta roubada, até que acabou perdendo o controle do veículo, caiu e morreu no local.