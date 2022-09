Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados no Sítio Fortuna, em Caraúbas

A vítima, identificada como João Vitor Felício de Melo, de 18 anos, foi encontrada na manhã desta segunda-feira (19), em uma estrada carroçável do Sítio Fortuna, distante cerca de 6km da zona urbana do município. Ela estava amordaçada, com mãos e pés amarrados. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, possivelmente, foi levado até o local e executado. O Itep de Mossoró já foi acionado. A Polícia Civil vai investigar o caso. Com este, o município de Caraúbas já contabiliza 14 homicídios no ano de 2022.