Cosern já registrou 2.310 ocorrências de furtos envolvendo equipamentos da rede elétrica em 2022

O número de ocorrências de roubos de equipamentos da rede elétrica da Neoenergia Cosern aumentou 324% de 1º janeiro a 14 de setembro de 2022.

Conforme levantamento mais recente do Centro de Operações Integradas (COI) da distribuidora, o caso mais recente foi registrado no início da madrugada da quarta-feira (14), na Comunidade do Córrego, zona rural de Grossos, na região da Costa Branca potiguar. Bandidos furtaram aproximadamente 1.600 metros de condutores, o equivalente a 16 vãos (distância entre os postes).

Em números absolutos, no período mencionado, foram registradas 2.310 ocorrências de furtos envolvendo equipamentos da Neonergia Cosern no Rio Grande do Norte. Entre os itens furtados estão condutores, transformadores, medidores e ramais.



Do dia 1º de janeiro ao dia 14 de setembro de 2021, o quantitativo de furtos dessa natureza contabilizados pela companhia foi de 545. Em todos os casos, a Neoenergia Cosern registrou Boletins de Ocorrência junto às autoridades policiais e empreende esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo sinistro, o mais rápido possível.

“Esse tipo de crime prejudica toda a sociedade, além de colocar as pessoas em risco. Mantemos uma comunicação contínua com as autoridades policiais com o objetivo de colaborar com a solução deste problema”, declara Osvaldo Tavares, Superintendente Técnico da Neoenergia Cosern.

Furto de equipamentos da rede elétrica na comunidade do Córrego, em Grossos

O furto de equipamentos da rede elétrica causa transtornos no fornecimento de energia para todos os consumidores, além de colocar em risco o funcionamento de hospitais, escolas, empresas de todos os portes, restaurantes, comércio e empreendimentos turísticos.

Além de provocar instabilidade no fornecimento de energia elétrica, o furto de equipamentos elétricos é um risco para o autor da ação criminosa e para a população em geral. A Neoenergia Cosern reforça que a população mantenha distância da rede elétrica.

A distribuidora ressalta que compartilha informações e acompanha as ações de furtos da rede elétrica com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed). Em agosto passado, representantes da companhia e do Governo do Estado se reuniram para discutir a adoção de medidas no combate à ação dos bandidos.