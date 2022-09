Caravana dos candidatos de Cinthia e Galego movimenta zona rural de Grossos

No final da tarde de ontem (20), a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, e seu vice Galego Caetano lideraram uma caravana de apoiadores que visitou as comunidades de Alagamar, Pernambuquinho e Barra.



A movimentação correspondeu a mais uma atividade de campanha em favor dos candidatos do grupo situacionista nas eleições deste ano. A defesa do voto em Jorge do Rosário, Beto Rosado, Rafael Mota, Fátima Bezerra e Lula foi feita em cada localidade visitada através de comícios-relâmpagos que reuniram grande público.



“Eu sei que nós precisamos avançar ainda mais, mas pra isso nós da gestão precisamos de cada um(a) de vocês”, disse a prefeita ao ressaltar a importância de ter parceiros políticos nas diversas esferas de poder do país.



Também fizeram uso da palavra vereadores, secretários, o vice-prefeito e lideranças locais, todos destacando as realizações da gestão municipal em cada distrito e a necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido.



A programação desta terça contou ainda com uma extensa carreata que percorreu as três comunidades em apoio aos candidatos de Cinthia e Galego.