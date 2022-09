Já em circulação, nova linha de ônibus do Odete Rosado possui 22 km de extensão. O itinerário, que circula de segunda a sábado, também atende outras regiões como a do conjunto Geraldo Melo. Desde o ano passado, a Prefeitura de Mossoró promove a ampliação do transporte público da cidade. Com recursos próprios, o Município já investiu mais de 500 mil reais em mobilidade urbana, ampliando as linhas de ônibus, melhorando a qualidade de vida da população. “Vale destacar que quando chegamos encontramos um transporte público precário, com apenas três linhas em circulação. Hoje podemos dizer que Mossoró possui transporte de qualidade, com várias regiões atendidas com ônibus no bairro”, disse o Secretário de Segurança, Cledinilson Morais.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) ampliou mais uma vez a quantidade de linhas de ônibus na cidade.

Agora os moradores do bairro Odete Rosado, zona Leste, contam com transporte coletivo de segunda a sábado. O itinerário possui quase 22 km de extensão, atendendo outras regiões como a do conjunto Geraldo Melo.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Mossoró promove a ampliação do transporte público da cidade. Com recursos próprios, o Município já investiu mais de 500 mil reais em mobilidade urbana, ampliando as linhas de ônibus, melhorando a qualidade de vida da população.

Secretário de Segurança, Cledinilson Morais destaca a atenção especial do município com a mobilidade urbana. O titular enfatiza os investimentos feitos no transporte público e evidencia que hoje Mossoró tem ônibus de qualidade.

“O município de Mossoró investe em mobilidade urbana com recursos próprios. Hoje temos ônibus em praticamente todos os bairros da cidade. Vale destacar que quando chegamos encontramos um transporte público precário, com apenas três linhas em circulação. Hoje podemos dizer que Mossoró possui transporte de qualidade, com várias regiões atendidas com ônibus no bairro”, disse.

Cledinilson Morais lembra que o quadro de horários da linha Odete Rosado será ampliado de acordo com a demanda dos usuários. “Os moradores do bairro Odete Rosado agora contam com transporte público de qualidade. Vamos monitorar a utilização do serviço e, de acordo com a frequência, ampliaremos o quadro de horários das linhas”, concluiu.