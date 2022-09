Ministro indicado por Bolsonaro para o STF derruba censura contra o portal UOL

A sentença do desembargador Demétrius Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, censurando a reportagem do Portal UOL, destacando a compra de imóveis em dinheiro vivo pela família do presidente Bolsonaro, foi derrubada na noite desta sexta-feira, 23, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

E coube ao ministro André Mendonça, indicado pelo próprio Bolsonaro e justificado como “terrivelmente evangélico”, devolver aos leitores as reportagens e todos os posts em redes sociais do Portal UOL denunciando a compra de mais de 100 imóveis pela família Bolsonaro, sendo que mais de 50 em dinheiro vivo, depois que entraram na polícia.

Para ler as reportagens AQUI e AQUI.

Para ler a decisão de André Mendonça na ÍNTEGRA da sentença derrubando censura contra o UOL