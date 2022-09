Brasileiro mais jovem a passar em medicina é aprovado em restrita sociedade de alto QI

Caio Temponi é um garoto brasileiro que aos 14 anos de idade já possui um currículo inacreditável, que só acontece mesmo com pessoas extraordinárias ou de QI bastante elevado. Ele soma aprovações em primeiro lugar em Engenharia Civil, medicina, direito e medalhas em olimpíadas internacionais de matemática.

O jovem acaba de conquistar mais um feito para a sua longa lista, Caio foi aceito como membro da Intertel, uma das mais restritas sociedades internacionais de alto QI. Para ser aprovado como membro é preciso ter um QI superior a 99% da população mundial.

O índice é correspondente a cerca de 135 pontos na escala de Wechsler, superando até mesmo a porcentagem necessária para ingresso na Mensa, uma das mais famosas sociedades de alto QI, que precisa de 98%.

A HISTÓRIA DE CAIO TEMPONI

Caio, nascido em Três Rios (RJ), apresentava desde pequeno indícios de sua superdotação, tendo decorado, aos três anos, toda a tabuada em apenas um dia. Costuma estudar até 10 horas por dia e tem paixão por aprender coisas novas, paixão essa que o levou a alcançar aprovações inéditas nos vestibulares do Brasil.

Foi o brasileiro mais jovem da história a ser aprovado na CMJF, aos 9 anos, em 1º lugar no vestibular da EPCAR, aos 12 anos, em primeiro lugar no curso de direito da UFRRJ e aprovado em Medicina na Universidade de Fortaleza - Unifor, além de ser medalhista de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática.

Apesar dos grandes feitos, Caio enfrenta diversas dificuldades burocráticas brasileiras que o impedem de prestar alguns vestibulares e dificultam seu avanço de séries devido à idade, mas mesmo com todos esses empecilhos, ele tornou-se um dos membros de uma sociedade internacional de alto QI.

ENTRADA EM UMA DAS MAIORES SOCIEDADES DE ALTO QI DO MUNDO

Por ser extremamente seletiva e restrita com a entrada de novos membros, o ingresso de Caio na Intertel precisou passar por diversas etapas e testes de seleção para a sociedade internacional, no entanto, por ter mais de 99% de QI, Caio se encaixou nas diretrizes da Intertel, o que facilitou o seu ingresso na sociedade.

Com mais de 50 anos de história, a Intertel reúne membros com alto QI de mais de trinta países e é uma das sociedades internacionais mais respeitadas e restritas do mundo, tendo como objetivo estimular a comunhão intelectual, troca de ideias e incentivo a pesquisas sobre altas habilidades.