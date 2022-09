Fortaleza recebeu o maior evento de vendas do mercado de energia solar neste mês de setembro

O evento já foi realizado em outros cinco estados neste ano de 2022 e reuniu grandes empresários do mercado.

A 6ª edição do maior evento de gestão e vendas do mercado solar foi sediada no Ceará, nos dias 08, 09 e 10 de setembro. O SolarZ Summit - Fortaleza contou com mais de 30 palestras e três painéis temáticos:

Painel de sucesso do cliente

Painel de regulação da GD

Painel de vendas

O evento reuniu grandes nomes do setor, entre integradores, distribuidores, fabricantes e especialistas em diversas áreas que abrangem a Geração Distribuída. O objetivo dos realizadores está em contribuir para o setor, levando um conhecimento prático para os empresários e seus times, além de muito networking.

O Evento do Nordeste foi o maior do ano, recorde de público. “Nunca tínhamos visto uma energia tão empolgante e contagiante como em Fortaleza. A plateia interagiu a todo momento, e fez a diferença nessa edição” De acordo com Fábio Furtado, Diretor Comercial e de Marketing da SolarZ.





Palestras realizadas no SolarZ Summit - Fortaleza

O SolarZ Summit vem se destacando no mercado da energia solar como o evento de imersão mais importante, abordando temáticas que transformam os empreendimentos, com insights que facilitam o dia a dia dos integrantes. São conhecimentos voltados para temas como:

Vendas

Gestão de pessoas e empresas

Dimensionamento

Regulação da GD

Mercado livre

Pós-venda

Importação

Estratégias de crescimento

Estruturas para painéis

As palestras foram guiadas pelos especialistas: Thiago Concer, Bruno Kemptner, Lincon Beraldo, Joires Manoela, Douglas Andrade, Alexandre Rodrigues, Fabio Furtado, Carlos Evangelista, entre outros.

Radamés Parmegiani, um dos palestrantes confirmados para o SolarZ Summit - Fortaleza, afirma que essa é uma oportunidade para o integrador buscar conhecimento, formular ideias e ficar cada vez mais forte nesse mercado que só cresce.





Feira do evento

Além das palestras, também foi possível acessar a feira com mais de 15 stands sendo expostos, com equipamentos e estruturas para as usinas solares, bem como, serviços que contribuem diretamente para o benefício das empresas e do cliente final.

O evento ocorreu no Gran Mareiro Hotel, em Fortaleza (CE), contando com mais 39 horas de conteúdo. Uma verdadeira imersão para aqueles que pretendem aumentar o crescimento das suas empresas e realizar um networking poderoso com grandes nomes do setor solar.

O próximo SolarZ Summit está previsto para ocorrer em dezembro, na cidade de Porto Alegre - RS. Essa será a maior edição do evento, contando com premiações para as empresas integradoras.

Sobre o SolarZ Summit

O evento foi criado pela SolarZ, uma startup mossoroense que atua com o monitoramento de usinas solares e vem se destacando no cenário nacional.

O SolarZ Summit foi criado com o objetivo de ajudar a diversos empresários do setor solar a gerenciarem suas empresas e seus times comerciais, ensinando técnicas de vendas para serem aplicadas na prática.

Apesar de ser voltado para gestão e vendas, o evento traz outras diversas abordagens sobre o mercado. Bem como, reúne diversos segmentos.