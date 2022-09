Veja os prazos para eleitores e candidatos na última semana antes do primeiro turno

No próximo domingo (2), brasileiros em todo o país e no exterior vão às urnas para o primeiro turno das eleições. Neste ano, os eleitores escolhem deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.



O calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece regras e proibições para candidatos e eleitores ao longo desta semana.



A campanha eleitoral em rádio e TV termina na próxima quinta-feira (29), mas eventos presenciais e distribuição de material de campanha ainda são permitidos até as 22h do sábado (1º), véspera da votação.



Na terça-feira, (27), os eleitores e eleitoras em todo o país só podem ser presos se houver flagrante, condenação por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.



A terça é também o último dia para que as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, designadas pelo TSE, peçam para verificar sistemas instalados nas urnas eletrônicas.



Já na quinta-feira (29), a Justiça Eleitoral pode expedir salvo-conduto para o eleitor que sofra "violência moral ou física na sua liberdade de votar". O documento é uma garantia da Justiça para que o eleitor nessa situação não sofra constrangimento para votar, ou após ter registrado o voto.



Quinta também é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e para a realização de comícios.



Sábado, dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno é o último dia para a divulgação de propaganda eleitoral com alto-falantes e amplificadores de som; distribuição de material gráfico, como santinhos e adesivos; caminhadas, carreatas e passeatas. Em todos esses casos, o horário limite é 22h.



Também no sábado, as comissões de auditoria da votação eletrônica – criadas em cada Tribunal Regional Eleitoral – realizam cerimônia pública para definir as seções eleitorais que serão submetidas à auditoria.



