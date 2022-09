ASG implora a bandidos que devolvam o carro dele, usado para tratamento do filho com autismo. Walisson Tafarrel Gomes Lima teve o carro furtado entre a noite do domingo (25) e a manhã de segunda (26), na Rua Nísia Santiago, bairro Abolição IV. Emocionado, ele explica que comprou o transporte com muito sacrifício, após uma vaquinha realizada por familiares e amigos, para que a família pudesse se locomover com o filho dele, um menino de 4 anos, que necessita de vários tratamentos médicos em virtude dos problemas de saúde que possui. “Eu apelo pras pessoas que furtaram esse carro, que devolvam, que toque o coração dessas pessoas, que a gente precisa desse carro para o tratamento do meu menino. Eu peço encarecidamente, que o Senhor venha tocar no coração”, diz.

FOTO: ANNA PAULA BRITO E CEDIDA