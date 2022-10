Mossoroense suspeito de estelionato teria aplicado mais de R$ 300 mil em golpes

A Polícia Civil do Ceará apreendeu o aparelho celular do homem identificado apenas pelas iniciais J. A. G., de 27 anos, por volta das 18h30 desta quarta-feira (28), em uma cafeteria da cidade de Mossoró. Na noite anterior, já haviam sido apreendidos, na casa da mãe do suspeito, um veículo de luxo, dois celulares, HD externo e notebook. Todo o material possuía mandado de busca e apreensão pela Vara Única Criminal de Russas, para apuração de possíveis crimes de estelionato, envolvendo a compra e venda de criptomoedas.