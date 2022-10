Duas novas rotas de ônibus vão atender estudantes universitários e de cursos técnicos da zona rural. A Prefeitura de Mossoró está disponibilizando, a partir desta quinta-feira (29), duas novas rotas que passam a contemplar jovens das localidades Espinheirinho, Quixaba e Hipólito. Cerca de 170 estudantes do Ensino Superior e de cursos técnicos estão sendo atendidos pelo transporte fornecido pelo município. São alunos matriculados em instituições como a UERN, UFERSA e IFRN. Para os moradores do Espinheirinho, Quixaba e Hipólito, o transporte circula pela manhã e à tarde. No Jucuri, é uma rota em funcionamento pela manhã. Já na Maísa, as rotas realizam o trajeto pela manhã e à noite.

Além da garantia do transporte escolar para mais de 2 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Educação, também tem atendido estudantes universitários e de cursos técnicos que residem na zona rural.

Moradores dos polos Jucuri e Maísa já contam com o benefício e a partir desta quinta-feira (29), duas novas rotas passam a contemplar jovens das localidades Espinheirinho, Quixaba e Hipólito.

Cerca de 170 estudantes do Ensino Superior e de cursos técnicos estão sendo atendidos pelo transporte fornecido pela Prefeitura de Mossoró. São alunos matriculados em instituições como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN).

Para os moradores do Espinheirinho, Quixaba e Hipólito, o transporte circula pela manhã e à tarde. No Jucuri, é uma rota em funcionamento pela manhã. Já na Maísa, as rotas realizam o trajeto pela manhã e à noite.

“Durante o ano de 2021, investimos de forma planejada e organizada no transporte escolar. Fomos desde a manutenção da frota, uma frota que encontramos há mais de um ano parada e sem nenhuma manutenção, até a aferição de tacógrafos. Trabalhamos com o emplacamento, reforma dos estofados das bancadas dos ônibus, com a troca de para-brisas, de pneus, entre outras melhorias, garantindo não somente a qualidade desse transporte para os alunos da nossa Rede Municipal, como também ampliando o número de rotas, de forma a contemplar estudantes universitários e de cursos técnicos”, pontuou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A frota do transporte escolar é composta por 27 veículos, atendendo cerca de 2,2 mil alunos da Rede Municipal, principalmente da zona rural.

Os estudantes utilizam os veículos diariamente, em quase 90 rotas, alcançando mais de 30 escolas e uma Unidade de Educação Infantil (UEI), nas regiões da Maísa, Alagoinha, Barrinha, Jucuri, Piquiri, Chafariz, Mulunguzinho, entre outras.

Unidades que em anos anteriores eram descobertas pelas rotas agora também estão inclusas no trajeto, como a Escola Municipal São Romão, no Assentamento São Romão, e o Núcleo Municipal de Educação Rural Cornélio Barbalho de Carvalho, no Riacho Grande.