Preço de venda de asfalto para a distribuidoras terá redução de 10,5%

No próximo dia 1º de outubro, a Petrobras ajustará os preços de asfaltos com uma redução de 10,5% nos valores de venda para os distribuidores.

Esta é a terceira redução seguida nos preços de asfaltos, que já haviam tido queda de 6,4% em setembro e de 4,5% em agosto, acompanhando a evolução do mercado.

A Petrobras ressalta que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de asfalto.

Desse modo, o método de precificação busca o equilíbrio com o mercado e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, mas sem repassar a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio.

REDUÇÃO TAMBÉM NOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO

Nesta quarta-feira (28) a estatal já havia anunciado o ajuste também nos preços de Querosene de Aviação (QAV) e da Gasolina de Aviação (GAV ).

A redução também vale a partir do dia 1º e será de 0,84% nos valores de venda de QAV para as distribuidoras e redução de 5,9 % nos valores de venda da GAV para as distribuidoras.