Cortejo da Liberdade celebra os atos de pioneirismo, liberdade e resistência de Mossoró nesta sexta, 30

O desfile cívico, militar, cultural e comemorativo acontecerá na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, com início às 18h. Neste ano, a Festa da Liberdade trabalha a temática dos elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. O desfile que sairá da Praça dos Esportes, com destino à Estação das Artes Elizeu Ventania, terá apresentações da Banda de Música Arthur Paraguai, Escolas e Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e das forças de segurança do Estado e do Município.