Mossoró: Veja horários de partida dos coletivos do Vingt Rosado, Nova Vida e Abolições

O serviço de transporte público coletivo terá operação especial nas eleições deste domingo (2), em Mossoró. Estarão em funcionamento as linhas Abolição, Nova Vida e Vingt Rosado, que juntas representam mais de 80% da demanda de usuários de ônibus da cidade. O atendimento começará às 5h20 e encerrará às 17h30.

De acordo com a Cidade do Sol, concessionária do transporte coletivo, os três itinerários atenderão os locais de maior concentração de seções eleitorais do município, a exemplo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Instituto Federal de Educação (IFRN), além da Escola Estadual Professora Aída Ramalho, Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, Colégio Diocesano Santa Luzia, Escola Estadual Jerônimo Rosado, entre outras.



No caso da linha Vingt Rosado, em todas as viagens realizadas ao longo do dia, o percurso será feito via IFRN. Já a linha Abolição contemplará no trajeto os conjuntos Santa Júlia e Abolição V. A linha Nova Vida fará itinerário normal.



Para o diretor da Cidade do Sol, Waldemar Araújo, a operação especial no pleito do próximo domingo reforça o papel social do transporte coletivo na sociedade, ao promover a mobilidade, especialmente entre os que mais necessitam do ônibus.



“Mais uma vez, o transporte coletivo vem cumprir o seu papel social, atendendo à comunidade, principalmente aqueles que mais dependem do transporte público. Vamos atender aos principais locais de votação, e, dessa forma, contribuir para o exercício da cidadania na eleição de domingo”, pontua.



A operação do próximo domingo foi definida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem). De acordo com o titular da pasta, Cledinilson Morais, o cronograma especial beneficiará diretamente as pessoas que têm o transporte público como principal meio de transporte.



“A secretaria, através do setor de transportes, elaborou um cronograma exatamente voltado àqueles que precisam se deslocar para os seus locais de votação utilizando o ônibus, e para isso, as linhas estarão atendendo ao Grande Alto de São Manoel, com as linhas Nova Vida e Vingt Rosado, além da área dos Abolições, justamente para atender a maior demanda de pessoas, principalmente os que mais necessitam”, explica.







Horários

A linha Abolição sairá do bairro Redenção nos seguintes horários: 5h05, 7h, 9h05, 13h35, 16h05. O retorno do centro (Terminal da Praça Felipe Guerra) para o bairro será às 6h, 8h05, 12h35, 15h, e 17h30.



Já a linha Nova Vida sairá do bairro às 5h20, 6h49, 8h12, 9h28, 10h34, 12h, 13h27, 14h55, 16h23, e retorna do Terminal do Carcará 6h15, 7h50, 9h06, 10h12, 11h28, 12h59, 14h27, 15h55 e 17h30.



A linha Vingt Rosado inicia a operação no bairro às 5h20, 7h05, 8h50, 10h45, 12h40, 14h35 e 16h30 e retorna do centro (Terminal Carcará) às 6h25, 8h15, 10h, 11h55, 13h50, 15h45 e 17h30.



Os horários das linhas poderão ser acompanhados, em tempo real, por meio do Cittamobi, aplicativo do transporte coletivo de Mossoró, assim como os itinerários, que também podem ser conferidos na plataforma.