Mossoroense suspeito de praticar estelionato no mercado financeiro é preso em Russas/CE

João Arthur Guimarães, de 27 anos, foi preso por volta das 11h30 desta quarta-feira (5), no município cearense. Ele já vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Russas, pelo crime de estelionato, envolvendo a compra e venda de criptomoedas. No mês de setembro, a justiça do Ceará já havia determinado a apreensão do celular do suspeito, os policiais também haviam apreendido um veículo de luxo, celulares, notebook e um HD externo para ajudar nas investigações. Cinco pessoas teriam sido vítimas dos golpes, que já superam a quantia de R$ 300 mil.