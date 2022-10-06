MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/10/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.
Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.
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