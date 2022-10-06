08 OUT 2022 | ATUALIZADO 00:07
MOSSORÓ
06/10/2022 08:05
Atualizado
06/10/2022 08:11

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/10/2022

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Confira os destaques desta quinta-feira (06) do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h30, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

Cidade Verde Março 2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

PRESIDENTE CORTA 2,4 BILHÕES DA EDUCAÇÃO E CAUSA REVOLTA ENTRE SENADORES E DEPUTADOS; ANDIFES DIZ QUE NOVO CORTE INVIABILIZA O FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

MPRN CONSEGUE BLOQUEIO DE R$ 8 MILHÕES DE CONTAS DO RN PARA GARANTIR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

MOSSORÓ ESTÁ ENTRE OS 90 MELHORES MUNICÍPIOS DO BRASIL EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, MOSTRA ESTUDO

PREFEITURA E UFRN ABREM VAGAS EM CURSOS DE RECEPCIONISTA E VENDEDOR PARA JOVENS DE MOSSORÓ

PREFEITO DE APODI AVALIA COMO POSITIVO RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA O MUNICÍPIO

CORPO DE BOMBEIROS REGISTROU 307 INCÊNDIOS FLORESTAIS NO RN NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022

BANANA DO VALE DO AÇU APROVADA PARA SER EXPORTADA PARA O EGITO, NA ÁFRICA

MULHER É ENCONTRADA MORTA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ESTRADA CARROÇÁVEL DE ACESSO A RN 013

MOSSOROENSE SUSPEITO DE PRATICAR ESTELIONATO NO MERCADO FINANCEIRO É PRESO EM RUSSAS/CE

EM LIVE, NA NOITE DESTA QUARTA-FEIRA, BOLSONARO ASSOCIA ANALFABETISMO NO NORDESTE AOS VOTOS CONQUISTADOS POR LULA

ESTAS E OUTRAS NOTICIAS AGORA NO MOSSORO HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO

Cidade Jardim Alto do Sumaré

Mais Notícias

A peça colocada no processo na tarde do último dia do prazo dado para o problema ser resolvido, é uma demonstração clara que a determinação judicial não será cumprida. Prefere pagar a multa. Pede desconto de 90%. O pedido da Aveforte à justiça deve ser analisado e julgada nos próximos dias pelo juízo do caso. O advogado Natã Xavier disse que acredita na Justiça e que a multa, que já era muito baixa, certamente não será reduzida. Do contrário, “seria humilhante as centenas de famílias que moram naquela região”, diz Natã Xavier (foto abaixo), observando que no mesmo pedido tem a informação falsa de que “praticamente todas as medidas foram adotadas, o que não é verdade, pois as moscas continuam do mesmo jeito ou pior, como testemunha a vítima Almeida Paiva”.

Aveforte pede para Justiça reduzir de mil para 100 reais a multa por causar mosqueiro no Pousada das Termas

Defesa Civil monitora e orienta a população de Mossoró sobre o combate a queimadas. De acordo com o coordenador do Departamento de Monitoramento Alertas e Desastres da Prefeitura de Mossoró, Weydson Mariano, a população pode ajudar com a boa prática, evitando atear fogo em lixo urbano ou promovendo a limpeza do solo através de queimadas. Mariano lembra que realizar queimadas é crime ambiental e gera consequências. A Prefeitura de Mossoró disponibiliza ao Corpo de Bombeiros caminhões-pipa para o auxílio no combate a incêndios. Com a central de atendimento funcionando 24h, a Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199.

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MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 07/10/2022

Mossoró é um dos 100 melhores municípios do país no segmento de Tecnologia da Informação. O dado é da 8ª edição do Ranking Connected Smart Cities (CSC). A cidade ficou em 90º lugar entre os municípios brasileiros do ranking no eixo de inovação tecnológica, que objetiva mapear os municípios com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade.

Mossoró é um dos 100 melhores municípios do país no segmento de Tecnologia da Informação

Saúde de Mossoró instala ponto de vacinação contra a Pólio na Praça de Eventos nesta quinta, 6

Vereadores de Mossoró debatem o PL da Lei Orçamentária Anual para 2023 nesta quarta, 6. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão apresentará síntese do projeto do Executivo (21/2022). Outras secretarias municipais, como Fazenda e Controladoria-Geral, também participarão da audiência. Parte do chamado tripé orçamentário, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a LOA estima receitas e fixa despesas para o Município. Toda e qualquer ação da Prefeitura, para ser executada, precisa está prevista na Lei Orçamentária Anual. É ela quem estabelece quanto será investido em saúde e educação, por exemplo.

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Consumidores de Mossoró devem gastar R$ 121, em média, com presentes no Dia das Crianças. Em Mossoró, a projeção é que cerca de 93 mil mossoroenses irão às compras nesta data comemorativa, movimentando cerca de R$ 11 milhões no comércio local, valor 13,3% maior do que o calculado no levantamento feito em 2021, quando foram estimados próximo de R$ 10 milhões na economia de Mossoró. O gasto médio por pessoa é de R$ 121,41, sendo que 56% pretendem pagar as compras no cartão parcelado.

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Prefeitura e UFRN abrem vagas em cursos de recepcionista e vendedor para jovens de Mossoró

MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/10/2022

Programação da campanha Outubro Rosa será lançada nesta quarta-feira em Mossoró

Notas

UnP Outubro de 2022

Publicidades

UnP Outubro de 2022
de JP
CMM

Outras Notícias

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Inscrições para o Exame de Seleção para cursos técnicos de nível médio do IFRN já estão abertas

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