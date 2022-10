Nova campanha de negociação de débitos com a Caern começa no dia 10 de outubro. A campanha terá duração de 30 dias e, além de oferecer descontos de juros e multa, também permite o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito. A campanha abrange faturas anteriores a julho de 2022. Caso o cliente decida não fazer o pagamento à vista, o parcelamento em até 60 vezes pode ser feito, desde que o valor da parcela seja de, no mínimo, 50% do valor médio da fatura do imóvel. O parcelamento pode incluir qualquer conta, mas só haverá dispensa de juros e multa para as faturas anteriores a julho.

FOTO: REPRODUÇÃO