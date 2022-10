Inscrições para o Exame de Seleção para cursos técnicos de nível médio do IFRN já estão abertas

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), divulgou, nesta segunda-feira (26), a abertura do Exame de Seleção para cursos técnicos de nível médio integrados ao ensino médio. As ofertas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

Regida pelo Edital nº 40-Proen/IFRN, a seleção oferta, ao todo, 3212 vagas em cursos ofertados por 20 campi do Instituto. Conforme o documento, as oportunidades são distribuídas através da lista geral e listas específicas de concorrência (cotas).

As inscrições para o Exame de Seleção têm início às 14h do dia 3 de outubro e vão até as 23h59 do dia 7 de novembro de 2022.

Os interessados devem realizar a ação, exclusivamente, de forma on-line, na Área do Candidato do sítio da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern), que será a responsável pela realização da seleção.

O período para requerimento da isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, vai de 28 de setembro a 16 de outubro de 2022. Segundo o Edital, os estudantes que participaram do Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) 2022 deverão, obrigatoriamente, se inscrever neste processo seletivo e estão isentos do pagamento da taxa.

Ao se inscrever, o candidato deverá selecionar o botão “Boleto”. A operação vai gerar um boleto bancário a ser pago até o dia 8 de novembro. Conforme o Edital, em hipótese alguma, o valor da inscrição será devolvido.

SELEÇÃO E PROVAS

A seleção será realizada através da aplicação de três provas: Língua Portuguesa (20 questões de múltipla escolha); Matemática (também com 20 questões de múltipla escolha) e Produção Textual escrita.

O Cartão de Inscrição para a realização da prova estará disponível para impressão, na Área do Candidato, a partir do dia 25 de novembro.

O Cartão indicará o local da realização das provas, que vão ocorrer das 13h às 17h do dia 4 de dezembro de 2022. O resultado final será divulgado no dia 16 de fevereiro de 2023.

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

A autodeclaração dos candidatos como negros ou indígenas, realizada no ato da inscrição do processo seletivo, será confirmada através de um procedimento de heteroidentificação, realizado por uma comissão responsável pela validação das informações apresentadas.

A operação ocorre de acordo com resolução específica, aprovada pelo Conselho Superior do Instituto (Consup/IFRN).

Segundo o Edital, a aferição de cor-etnia negra (preta ou parda) não se refere à apresentação de documentos, como Certidão de Nascimento, ou à ascendência do candidato, ou seja, quem são seus pais, avós ou bisavós. A confirmação ocorrerá, porém, e tão somente, conforme as características físicas do próprio candidato.

O candidato autodeclarado negro deverá preencher e entregar, no momento da aferição, que vai ocorrer entre os dias 23 de janeiro a 1º de fevereiro de 2023, o formulário de autodeclaração e autorização imagem, conforme os anexos VII e IX do Edital.

No local indicado, perante a Comissão Local de Heteroidentificação, o candidato autodeclarado negro deverá realizar os seguintes procedimentos:

Se posicionar de frente para a câmera do seu equipamento;

Responder aos seguintes questionamentos: “Você confirma a sua autodeclaração como candidato preto ou pardo?”; “Você autoriza a gravação em vídeo e uso das imagens do procedimento de heteroidentificação pelo IFRN?”;

Mostrar o dorso de ambas as mãos para a câmera, conforme for orientado;

Fazer os movimentos para visualização dos perfis de seu rosto, conforme for orientado;

Assinar declaração de comparecimento;

Para segurança e integridade do procedimento, todo o processo de aferição será gravado e as imagens permanecerão sob a guarda do IFRN.