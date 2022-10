UFERSA e PM discutem parceria para facilitar a formação de pilotos de drones

Representantes da Polícia Militar se reuniram com a equipe da Universidade Federal Rural do Semi-Árido para discutir as tratativas para a assinatura de um convênio entre as duas instituições.

O objetivo é facilitar a formação de pilotos de Aeronaves Não Tripuláveis, popularmente conhecidas como Drones, para integrantes da segurança pública do Rio Grande do Norte.

“Usando a expertise na área de educação, ciência e tecnologia, a Universidade pode contribuir nessa formação”, argumentou o professor Paulo César Moura da Silva, do Centro de Engenharias, ao explanar a ideia a reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira.

De forma preliminar, a Universidade já auxilia a segurança pública no processamento de dados espaciais que são coletados pela Polícia Militar por meio de aeronaves não tripuláveis.

São experiências com ortofotos (fotografias aéreas georreferenciadas), ou seja, com coordenadas geográfica definidas de áreas de interesse da PM, como por exemplo, resgate, patrulhamento, melhoria de trânsito, entre outras.

“As imagens de drones são hoje uma ferramenta de apoio para a atividade da PM e a UFERSA contribui com o trabalho de processamento desse material”, explicou o professor. O convênio vai possibilitar o aprimoramento desse trabalho com o fortalecimento do geoprocessamento na área da segurança pública.

A Universidade poderá também aperfeiçoar a atividade com a oferta de um curso de capacitação de processamento das imagens, além de oferecer o curso de pilotagem das aeronaves, tornando o trabalho da PM cada vez mais eficiente

“Vamos regionalizar o curso de formação de pilotos com o treinamento de policiais, além de possibilitar o desenvolvimento de aeronaves o que vai colocar a UFERSA num seleto grupo de instituições que desenvolvem aeronaves voltadas para a segurança pública”, pontuou Paulo Moura.

“A Polícia Militar recebe com satisfação a proposta num momento em que a Universidade se dispõe a auxiliar com tecnologia o trabalho da segurança pública. A PM se sente honrada ao ser recebida pela UFERSA para tratar de uma parceria de grande importância em prol da sociedade”, afirmou o Major Castro, que juntamente com a Tenente-Coronel, Leila e o Sargento, Hudson, representaram o Comando Geral na reunião.

Para a reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira, o futuro convênio é uma forma de retribuir a segurança pública o papel da Universidade que é oferecer formação, além de reconhecimento a todo o trabalho desenvolvido na prevenção, orientação, combate ao crime.

“É uma forma de a UFERSA contribuir na qualificação dos policiais militares, consequentemente, na segurança pública do Rio Grande do Norte”, considerou a reitora Ludimilla Oliveira.