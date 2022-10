Equipe de Basquete de Mossoró busca quadra para treinar e patrocínio para o Estadual

A equipe Buckets Mossoró treina atualmente na quadra da Av Rio Branco, após o horário, para não atrapalhar o público. Neste domingo, 9, realizou jogo treino em Quixeré, no Ceará, tendo vencido por 85 x 70. O líder da equipe, Rômulo Júnior, que ex-profissional, disse que precisa de uma quadra para treinar e patrocínio para participar do Estadual 2022, que terá a primeira etapa realizada em Mossoró nos próximos mês de novembro.

A equipe Buckets Basketbol Team, liderada pelo ex-jogador profissional Rômulo Junior, de Mossoró, busca uma quadra para treinar e patrocínio para participar do Campeonato Estadual, que começa no dia 13 de novembro próximo, sendo a primeira etapa em Mossoró-RN.

Neste domingo, 9, a equipe realizou um jogo amistoso em Quixeré, no Ceará, e venceu por 85 x 70, apesar da equipe da casa, comandada por Tiago Felipe, ter usado o fator mando e quadra e impor ritmo forte no início da partida, que os Potiguares conseguiram superar com paciência e disciplina.

"Este jogo amistoso foi para alinharmos a equipe. identificar os erros, também os acertos, ganhar entrosamento contra uma equipe com estratégias diferentes de jogo da nossa", explica Rômulo Junior, elogiando e agradecendo a receptividade dos colegas atletas de Quixeré. Espera eles em Mossoró, para o o jogo treino da volta.





Rômulo Junior, que faz a função de treinador, capitão e também diretor da equipe, disse que atualmente estão treinando na quadra da Rio Branco, num horário que não atrapalhe as pessoas. Disse que precisa de bolas profissionais, material de apoio e principalmente sonha em conseguir liberação do Ginásio Pedro Ciarlini para treinar a equipe.

“Contamos e agradecemos com todo apoio; seja público ou privado. Precisamos de um ginásio para realização de treinamentos e também de bolas e acessórios para preparação e desenvolvimento de nossos atletas", diz Rômulo Junior, lembrando que já conta com parceria com a Crossfit Sertão, que deu passe livres para os atletas por um ano, para preparação física.

Rômulo disse que venceram todas as competições que participaram em Mossoró. “Queremos muito que alguma entidade esportiva ou empresa chegue junto, com apoio, com patrocínio, para nos ajudar a fazer basquete de qualidade no nosso estado. E estamos abertos a todos que amam o esporte, principalmente o basquete, para nos ajudar nesta luta”, diz.

O esporte passa valores muito importantes na formação do ser humano, poderia contribuir com a formação dos jovens mossoroenses, dentro e fora das escolas, assim como várias outras modalidades esportivas. Com as competições, os jovens vão se interessar com a prática do basquete, mas é preciso estrutura, é preciso apoio”, destaca Rômulo Junior.

Além de Rômulo Junior, a equipe do Buckets conta também com Jederson Virginio, de 31 anos, natural de Governador Dix Sept Rosado. É o pivor da equipe. Já jogou no Vitória, da Bahia, Unifacisa (bi campeão Paraibano), ABC de Natal, entre outras experiências profissionais. Junto com Rômulo Junior está disposto a contribuir na formação de uma ótima equipe.

Também se destaca o atleta Paulo Henrique, de 29 anos, também com passagem pelo ABC de Natal, e também no exterior, na University of Colorado. Passou também por seleções de base. É considerado bom em cesta de 3 pontos.