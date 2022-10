Saiba qual o favorito da Final da Copa Libertadores

Sem mais mistérios e provavelmente sem grande surpresa, o Flamengo é apontado como o grande favorito da final, segundo é possível ler na página especialmente dedicada ao palpite Libertadores do Wincomparator, site especializado em previsões esportivas, um dos grandes nomes da área. Vários motivos são expostos para justificar esse favoritismo, dos mais básicos aos mais técnicos.

A qualidade superior do elenco do Mengão é o primeiro destaque dos especialistas do Wincomparator, espelhada em uma campanha invicta, contando com 11 vitórias e somente 1 empate. O rubro-negro passou sem muitos problemas por Tolima, Corinthians e Vélez Sarsfield. O grande destaque da equipe está no atacante Pedro, artilheiro da competição com 12 gols, e o grande favorito ao prêmio de melhor jogador.

O segundo critério que levou o Wincomparator a escolher o Flamengo é a tradição da equipa nessa competição, especialmente nos últimos anos. É simples, em 2022 o time carioca chega em sua terceira final nos últimos quatro anos da competição, tendo vencido em 2019. Foi então o segundo título do Flamengo, depois de 1981. Por sua vez, o Athletico Paranaense chegou somente uma vez na final, que perdeu em 2005.

Porém, o Wincomparator relembra que o Athletico Paranaense pode ser campeão continental pelo segundo ano consecutivo, já que no ano passado levantou a taça da Copa Sul-americana, alertando para o embalo que isso poderia provocar neste ano, agora na Copa Libertadores.

O time comandado por Scolari tem no entanto uma campanha muito menos conseguida que o seu rival, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, apesar das duas derrotas terem surgido na fase de grupos. A equipe eliminou Libertad, Estudiantes e o atual bicampeão Palmeiras, tendo demonstrado uma grande capacidade de sofrimento e resistência.

Porém, nem esse feito nem o fato de contar com a juventude do atacante Vitor Roque, indicado como um dos melhores jogadores da competição, parece deixar dúvidas nos especialistas do Wincomparator, que não tem dúvidas quanto à vitória do Flamengo, uma vez que tem dado sinais de ‘sacrificar’ o campeonato, apostando tudo na conquista continental.