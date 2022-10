PF incinera mais de 7 toneladas de drogas em Arês; ação foi a maior já realizada pela PF no RN. A incineração aconteceu nesta terça-feira (11), no alto-forno de uma usina localizada na Zona Rural do município. Ao todo, foram incinerados 6.852 kg de cocaína; 434 kg de maconha; 567 comprimidos de Ecstasy, além de 49 frascos de anabolizantes. A droga resultou de apreensões realizadas na Grande Natal e em Areia Branca/RN (Operação Maritimum).

FOTO: CEDIDA