Após pesagem, PF divulga que apreensão de cocaína realizada em Areia Branca foi de 5,15 toneladas

A Polícia Federal informa que por ocasião da Operação Maritimus, deflagrada na última quarta-feira (13), no Rio Grande do Norte, e cumprimento de ordens judiciais em mais seis estados da Federação no combate à organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas que agia em portos do Brasil e do exterior, foram apreendidas 6,11 toneladas de drogas, sendo 5,15 toneladas de cocaína na cidade de Areia Branca/RN.

Esta foi a maior apreensão já feita pela Polícia Federal em solo potiguar em toda a sua história. Houve ainda a prisão de uma pessoa em flagrante na mesma cidade.

A apreensão contou com a participação da Força-Tarefa da PF em Mossoró, coordenada pelo Delegado Igor Conti.

O entorpecente estava escondido em um galpão subterrâneo. Após a pesagem, na unidade de Mossoró, foi oficializado o quantitativo apreendido.

A PF também apreendeu 960 kg de cocaína em Santos/SP e 39 kg de cocaína em Salvador/BA. Nas duas cidades, também houve prisões de duas pessoas em flagrante.



O número total de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal/RN obedeceu ao seguinte quantitativo por estado:

RN (14 MPP e 23 MBA)

BA (9 MPP e 15 MBA)

PA (1 MPP e 1 MBA)

PE (1 MPP e 2 MBA)

SP (18 MPP e 46 MBA)

CE (2 MPP e 2 MBA)