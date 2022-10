Inscrições no Enem PPL devem ser realizadas até o dia 21 de outubro

Começou, nesta segunda-feira, 10 de outubro, o período de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2022.

Os participantes devem ser inscritos pelos responsáveis pedagógicos até o dia 21 deste mês. Durante esse período, também é possível solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social, se for o caso. O prazo vale, ainda, para transferências ou exclusões de participantes.

Indicado pelas unidades prisionais e socioeducativas, o responsável pedagógico deverá participar de todas as etapas do exame, incumbido de procedimentos que vão desde inscrição e solicitações até a divulgação dos resultados.

Também está entre as suas atribuições, por exemplo, determinar as salas de provas dos participantes, assim como transferi-los entre as unidades de aplicação, caso seja necessário, dentro do prazo previsto. Outra incumbência diz respeito à exclusão do exame daqueles que tiverem a liberdade decretada, conforme prevê o edital.

ENEM PPL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o Enem PPL 2022 nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.