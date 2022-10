A psicologia dos jogo online: habilidades que podem vir a ser úteis

O jogo pode ser muito divertido, mas também pode ser viciante e destrutivo. Se você está pensando em apostar on-line, há algumas coisas que você deve saber primeiro sobre a psicologia do jogo. Neste post de blog, vamos explorar algumas das habilidades que podem ser úteis quando se joga online.







3 conceitos fundamentais para jogar online





Quando se trata de jogar, é importante estabelecer limites pessoais e estabelecer algumas regras. Vamos revisar três conceitos abaixo.





Risco vs. recompensa





A primeira coisa a entender sobre o jogo é que se trata de risco e recompensa. Quando você joga, está correndo um risco com seu dinheiro, na esperança de ganhar mais dinheiro. A chave para apostar com responsabilidade é apostar apenas com dinheiro que você pode perder. Se você não pode se dar ao luxo de perder o dinheiro com o qual está apostando, então você não deveria estar apostando em primeiro lugar.





Probabilidades





Outra coisa importante a entender sobre o jogo é que se trata tudo de probabilidade. As leis da probabilidade ditam que quanto mais vezes se joga, mais probabilidade se tem de perder dinheiro a longo prazo. Isto porque a casa sempre tem uma vantagem sobre o jogador. A vantagem da casa é a porcentagem de cada aposta que o cassino ou casa de apostas mantém para si mesmo. Por exemplo, se a margem da casa é de 5%, então para cada R$100 que você aposta, os casinos estrangeiros , brasileiros ou casas de apostas fica com R$ 5 e você pode ficar com R$ 95.





Auto-controle





A terceira e última coisa a entender sobre o jogo é que é tudo uma questão de administrar sua banca. Sua carteira bancária é a quantidade de dinheiro que você reservou especificamente para o jogo. É importante administrar cuidadosamente sua carteira bancária porque ela pode ajudá-lo a manter o controle de seus gastos e minimizar as perdas, mesmo nos melhores casinos online . Uma maneira de fazer isso é estabelecer um limite para quanto dinheiro você está disposto a perder em um dia, semana ou mês. Uma vez atingido seu limite, afaste-se do cassino ou da carteira esportiva e não volte até o próximo mês.





O que a psicologia tem a ver com jogos online?





Psicologia e de jogos andam de mãos dadas. Designers de jogos usam princípios psicológicos para engajar os jogadores e fazê-los voltar para mais. Por exemplo, muitos jogos fazem uso da falácia do custo afundado, que é a idéia de que é mais provável que continuemos a investir em algo se já investimos muito nisso. É por isso que tantos jogos têm coisas como sistemas de "nivelamento", onde é preciso cada vez mais tempo e esforço para progredir. A falácia do custo afundado incentiva os jogadores a continuar jogando mesmo quando eles podem estar se sentindo frustrados, porque eles não querem perder o tempo que já investiram.





Outro princípio psicológico que é frequentemente usado em jogos é o reforço skinneriano. Esta é a ideia de que é mais provável que repitamos um comportamento se ele for reforçado, ou recompensado, de alguma forma. É por isso que muitos jogos têm sistemas de recompensas incorporados, tais como pontos, níveis ou desbloqueáveis. Cada vez que um jogador completa uma tarefa ou atinge um objetivo, ele recebe uma pequena dose de dopamina que o encoraja a continuar.





Estratégias para apostar com base na psicologia





Se você é como a maioria das pessoas, quando você faz uma aposta em um jogo, você provavelmente está apenas escolhendo o time que você acha que vai ganhar ou seu melhor palpite. Mas se você quiser aumentar suas chances de ganhar, talvez seja hora de começar a pensar em suas apostas de um ponto de vista psicológico. Aqui estão algumas coisas para ter em mente na próxima vez que você estiver fazendo uma aposta.





1. Analise o cenário de forma fria: Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao apostar é que elas se concentram mais no pagamento potencial do que na probabilidade de ganhar. Claro, é bom sonhar com o que se faria com uma grande vitória. Mas se houver apenas uma pequena chance de ganhar, não vale a pena arriscar seu dinheiro. Em vez disso, concentre-se nas apostas que têm uma probabilidade maior de pagamento, mesmo que os pagamentos sejam menores. A longo prazo, você sairá na frente.





2. O favorito nem sempre é a melhor aposta: só porque uma equipe é favorecida para ganhar não significa que ela seja a melhor aposta. Na verdade, às vezes apostar nos mais desfavorecidos pode ser uma jogada inteligente. Por quê? Porque as chances geralmente são a favor do favorito, então é menos provável que você ganhe se apostar neles. Por outro lado, se você apostar nos mais desfavorecidos e eles se chatearem, você ganhará muito mais dinheiro.





3. Não se apegue emocionalmente: Pode ser fácil investir emocionalmente em seu time favorito e deixar que isso influencie suas apostas. Mas se você quiser ganhar, você precisa ser capaz de separar suas emoções de suas decisões de aposta, caso contrário, é provável que você tome algumas más decisões que lhe custarão dinheiro a longo prazo. Portanto, quando chegar a hora de fazer suas apostas, respire fundo e pense sobre isso de um ponto de vista objetivo.





Conclusão





Da próxima vez que você estiver apostando em um jogo, tenha estes fatores psicológicos em mente. Ao fazer isso, você estará mais propenso a fazer apostas inteligentes que compensarão a longo prazo. Ao entender os riscos e recompensas associados ao jogo, assim como a probabilidade e a administração envolvidas, você estará melhor equipado para jogar de forma responsável e se divertir fazendo isso!