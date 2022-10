Secretaria abre nesta quinta (20) as inscrições para o 1º Circuito Esportivo Mossoroense

A competição será iniciada em 10 de novembro. As inscrições podem ser realizadas até a quinta-feira (27) e podem ser feitas na própria sede da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), situada no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, das 7h às 17h. A inscrição custa 1kg de alimento não perecível por atleta inscrito. Para quaisquer dúvidas, os interessados em inscrever equipes podem entrar em contato com o suporte pelo número (84) 99655-8389.