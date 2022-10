Prefeitura convoca mais 33 professores e 5 supervisores aprovados no PSS da educação. Dessa vez, estão sendo chamados 33 professores e cinco supervisores, conforme relação disponível na edição desta terça-feira (18) do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), a partir da página 5. A primeira chamada do Processo Seletivo Simplificado, lançado em 2021 pela SME, aconteceu em 14 de outubro do ano passado e, desde então, já foram convocados 527 professores, além de 15 supervisores, incluindo a publicação desta terça-feira.