Idoso é morto dentro de casa em Caraúbas e adolescente numa oficina em Assu

Em Caraúbas, Francisco Napoleão Fernandes, de 63 anos, foi surpreendidos pelos assassinos dentro de sua casa. Já o caso do adolescente, em Assu, estava numa oficinal no bairro Frutilândia quando teria sido baleado várias vezes e morrido. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil destas duas cidades

A Polícia Militar registrou homicídio nos municípios de Caraúbas-RN contra o idoso Francisco Napoleão Fernandes, de 63 anos, conhecido por Chico das Cobras, e Assu-RN que teve como vítima o adolescente Ewerton Magno Faustino, de 16 anos, na noite desta quarta-feira, 19.

Um pouco mais cedo, suspeitos de assalto em Governador Dix sept Rosado trocaram tiros com policiais militares de Upanema e um (Diogo Pedro da Silva, de 20 anos ) restou baleado e conduzido ao posto de saúde local. Levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, Diogo terminou não resistindo aos ferimentos e morreu.

Em Caraúbas, na noite desta quarta-feira, o assassinato aconteceu no bairro Leandro Bezerra. A vítima Chico das Cobras estava dentro de casa quando os assassinos chegaram, entraram e o executaram. Apesar de existir várias casas perto, não existe relatos sobre quem tem sido os assassinos.

Em Assu, a vítima Ewerton Magno estava numa oficina no bairro Frutilância, quando teria sido morto com vários tiros. Assim como em Caraúbas, poucas pessoas se prontificaram a ajudar a Polícia Militar com informações que possibilitasse prender os assassinos.

Os corpos foram removidos para exames mais apurados na sede do Instituto Técnico-cientifico de Perícia, em Mossoró-RN. Serão investigados pela Polícia Civil.