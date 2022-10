Educadores recebem capacitação de artes, leitura e educação ambiental com montagem de horta escolar

A biblioteca comunitária da Escola Estadual Padre José de Anchieta, em Serra do Mel, assim como o auditório e as salas técnicas construídas através do Projeto Ventos que Transformam, está sendo palco de mais uma ação em prol do desenvolvimento educacional do município.

As vagas foram abertas para educadores de toda a rede pública de ensino da região. A iniciativa, promovida em ação social da Echoenergia, com realização do Instituto Brasil Solidário, abre uma programação intensa de oficinas práticas que começou nesta quarta-feira, 19, e segue até a sexta-feira, 21.

Contando com a parceria e mobilização da Secretaria de Educação de Serra do Mel, os interessados escolhem entre as oficinas de Mediação de Leitura, Pintura e Desenho e Educação Ambiental, incluindo participação de alunos, educadores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares da região.

COLETA SELETIVA E HORTA ESCOLAR

Alunos e comunidade fomentando a reciclagem com entrega na própria escola! Para o eixo de Educação Ambiental, a programação reserva duas oficinas sendo realizadas de forma complementar.

O Projeto LEVE – Local de Entrega Voluntária Escolar, será apresentado nas atividades realizadas na Escola Estadual Padre José de Anchieta, que torna a escola um ponto chave para conscientização sobre a importância da coleta seletiva e inclusão social, envolvendo desde a implantação de um coletor sustentável, construído com materiais reaproveitados, até uma proposta de sensibilização envolvendo escola, gestão municipal e os catadores de materiais recicláveis da região.

Na Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte, os alunos e educadores terão a oportunidade de participarem de atividades práticas de implementação de uma horta escolar, com ornamentação dos espaços verdes, com jarros de pneus, plantação de mudas, além do uso das técnicas de compostagem com minhocário, que podem ser replicadas para além da sala de aula.

OFICINA DE MEDIAÇÃO DE LEITURA

Durante os três dias de oficina, as atividades serão desenvolvidas aproveitando o acervo literário já doado para o município, com mais de 5 mil livros na biblioteca comunitária, exposto em fácil acesso para aproveitamento das ações de leitura nas escolas da região.

A formação, envolve atividades práticas de contação de histórias e mediação de leitura, utilizando obras da literatura infanto-juvenil, com contos de fada, contos maravilhosos, contos de tradição oral, álbum ficcional, álbum não-ficcional e a poesia, que podem ser trabalhados tanto com a turma do fundamental I e II, como estudantes do ensino médio.

Motivando a implementação das ações de forma interdisciplinar, os professores utilizarão ainda o material do Kit de Leitura entregue na escola com fantoches, sacolas literárias, aventais e a tela para o teatro de fantoches e demais atividades lúdicas e criativas que podem ser promovidas dentro e fora da biblioteca.

PINTURA E DESENHO

Na oficina de Pintura e Desenho estudantes e educadores participam de uma intervenção de arte em vários ambientes da escola.

Todas as atividades apresentam recursos e materiais que são facilmente replicáveis em qualquer espaço público municipal, sendo uma alternativa de baixo custo e constituindo-se como uma forma criativa e inteligente de integrar conceitos artísticos aos de sustentabilidade.

Nessas oficinas, além do mobiliário para espaços literários, construído através da reutilização de pallets e pneus, o espaço externo da escola é transformado.

SOBRE O PROJETO “VENTOS QUE TRANSFORMAM”

Envolvendo desde obras estruturais, formações pedagógicas até a implementação do primeiro curso de eletrotécnica na escola de ensino médio de Serra do Mel, o Projeto Ventos que Transformam, promovido pela Echoenergia com realização do Instituto Brasil Solidário, tem proporcionado ações de desenvolvimento econômico e social, com várias oportunidades para os moradores da região.

O município de Serra do Mel foi o primeiro a retomar as aulas presenciais no Estado, pós período da pandemia, com auxílio de todo o material de saúde e prevenção doado pelo projeto.

Foram providenciadas 10.800 máscaras de proteção, 44 totens de álcool em gel, além da entrega e distribuição de 2.700 sacolinhas individuais para toda a rede pública de ensino com Kits de saúde, que incluíram 4 máscaras de tecido, uma garrafinha individual para água e um gibi em formato lúdico e criativo sobre as medidas de prevenção à COVID.

O suporte pedagógico tem sido uma constante nas atividades do projeto, com Formações EaD que já alcançaram educadores da rede municipal e estadual, com capacitações de Saúde, Artes, Educação Ambiental, Mediação de Leitura e Educação Financeira, sendo ofertadas de forma gratuita para a comunidade escolar.

Com ações sendo implementadas desde 2019, o projeto viabilizou melhorias físicas na Escola Estadual Padre José de Anchieta, incluindo um novo auditório, sala multifuncional, sala de informática equipada com 20 notebooks, novos banheiros, reforma da quadra poliesportiva, além de uma biblioteca comunitária, com doação de mais de 5 mil livros para o acervo literário.

Para a rede municipal, foram construídas 3 salas multifuncionais nas Vilas Piauí, Espírito Santo e Alagoas e ainda uma Praça na Vila Sergipe, toda planejada de forma sustentável, com painéis para captação de energia solar.